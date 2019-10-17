Son Dakika Haberleri: Hatay'da şiddetli yağış
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Hatay'da şiddetli yağış

1 saat önce

Hatay'ın Yayladağ ve Samandağ ilçelerinde başlayan şiddetli yağışın saat 13.30'a kadar sürmesi bekleniyor.

Hatay'da şiddetli yağış, System.String[]

Hatay'ın Yayladağ ve Samandağ ilçelerinde başlayan şiddetli yağışın saat 13.30'a kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıya göre, yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü şeklinde görülen sağanak nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Samandağ, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:10 Kaynak: AA
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