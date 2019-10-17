Hatay'da şiddetli yağış

Hatay'ın Yayladağ ve Samandağ ilçelerinde başlayan şiddetli yağışın saat 13.30'a kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıya göre, yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü şeklinde görülen sağanak nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.