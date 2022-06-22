Kentte dün geceden beri yağan yağmurun şiddeti, sabaha karşı arttı. Samandağ'a bağlı Tomruksuyu Mahallesi'ndeki bazı evlerde, yoğun yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evlerini su basan ailelere yardımcı olup, suları tahliye etti. Ekipler, bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Samandağ, Hatay, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da şiddetli yağmur; evleri su bastı - Son Dakika

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