Hatay'da şiddetli yağmur; evleri su bastı - Son Dakika
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Hatay'da şiddetli yağmur; evleri su bastı

22.06.2022 12:02
Hatay'da şiddetli yağmur; evleri su bastı

HATAY'da, dün gece başlayan ve sabaha karşı şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

HATAY'da, dün gece başlayan ve sabaha karşı şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Samandağ ilçesinde bazı evleri, su bastı.

Kentte dün geceden beri yağan yağmurun şiddeti, sabaha karşı arttı. Samandağ'a bağlı Tomruksuyu Mahallesi'ndeki bazı evlerde, yoğun yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evlerini su basan ailelere yardımcı olup, suları tahliye etti. Ekipler, bölgede temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Samandağ, Hatay, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da şiddetli yağmur; evleri su bastı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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