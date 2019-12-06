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Hatay'da sigara kaçakçıları suçüstü yakalandı
6 saat önce
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlendiği operasyonda 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:23 Kaynak: DHA
HATAY'ın Yayladağı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlendiği operasyonda 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gümrük kaçağı sigara geçirildiği ihbarı alan Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekipleri, Çamaltı Mahallesi Hoplar mevkisinde ellerinde çuval taşıyan 3 kişiyi durdurdu. Ekipler, çuvalların içerisinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kaçak sigaraları ülkeye sokmaya çalışan Suriye uyruklu M.F., M.K. ve N.H., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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