Son Dakika Haberleri: Hatay'da sigara kaçakçıları suçüstü yakalandı
Son Dakika Güncel Hatay'da sigara kaçakçıları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Hatay'da sigara kaçakçıları suçüstü yakalandı

6 saat önce

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlendiği operasyonda 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay'da sigara kaçakçıları suçüstü yakalandı, System.String[]

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlendiği operasyonda 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla gümrük kaçağı sigara geçirildiği ihbarı alan Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekipleri, Çamaltı Mahallesi Hoplar mevkisinde ellerinde çuval taşıyan 3 kişiyi durdurdu. Ekipler, çuvalların içerisinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçak sigaraları ülkeye sokmaya çalışan Suriye uyruklu M.F., M.K. ve N.H., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık
Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:53:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da sigara kaçakçıları suçüstü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]