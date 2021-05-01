Hatay'da sigara kaçakçılığı - Son Dakika

Hatay'da sigara kaçakçılığı
01.05.2021 13:14
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaçak sigara sattığı öne sürülen bakkala yapılan baskında 57 paket kaçak sigara ele geçirilirken, bakkal gözaltına alındı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaçak sigara sattığı öne sürülen bakkala yapılan baskında 57 paket kaçak sigara ele geçirilirken, bakkal gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Boynuyoğun Mahallesinde M.S.'nin işlettiği bakkalda kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bakkala baskın yapıp arama yaptı. Yapılan aramalarda 57 paket kaçak sigara, 1 kilo 155 gram tütün ve 8 bin adet sigara filtresi ele geçirildi. Şüpheli M.T. gözaltına alındı. - HATAY
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