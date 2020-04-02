Hatay'da sığınmacıları taşıyan otomobil devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Yara almadan kurtulan sürücü A.H. ise gözaltına alındı.

Kazada yaralanan 6'sı yabancı uyruklu sığınmacı olmak üzere 7 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika: Hatay'da freni boşalan tır, çok sayıda araca çarparak durabildi: 5 ölü, 15 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır