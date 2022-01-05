Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde jandarma ekiplerince silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda 5 adet makinalı tabanca olan uzi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınözü ilçesi Hacipaşa Mahallesi Suriye sınır hattında silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı. Bunu üzerine ekipler sabah saatlerinde sınır hattına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerini gören 3 şüpheli silahları bırakarak olay yerinden kaçtı. Operasyonda 5 adet makinalı tabanca olan uzi ve ona ait 5 adet şarjörü ele geçirildi.

Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

(Ferit Savaş/İHA)