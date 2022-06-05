Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

05.06.2022 13:10

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Odabaşı Mahallesi'nde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, B.M. ve M.E'nin ikametinde yaptığı aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkıdan bozma tabanca, 220 farklı çapta fişek, 92 tabanca şarjörü, 11 namlu, 3 silah sürgüsü, matkap ve taşlama makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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