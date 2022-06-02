Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

02.06.2022 11:27
Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı öne sürülen C.Ö'yü takibe aldı.

Ekipler, şüpheliyi Alsancak Mahallesi civarında yaya olarak ilerlerken durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 fişek ve satır ele geçirildi.

Ekipler, C.Ö'yü gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
MSB: Son 1 haftada hudutlarda 68 kişi yakalandı MSB: Son 1 haftada hudutlarda 68 kişi yakalandı Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan'dan orman yangınlarıyla mücadele açıklaması Açıklaması Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan'dan orman yangınlarıyla mücadele açıklaması Açıklaması Hatay'da uyuşturucu operasyonu Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Kaynak: AA

Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Litvanya, halkın topladığı bağışlarla aldığı Bayraktar SİHA'yı Ukrayna'ya hediye edecek
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:34 Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti
14:18 Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:09:45. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement