Hatay'da silahlı kavga: 1 ölü
29 dakika önce
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:13 Kaynak: AA
'ın merkez Antakya
ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi. İzmir
Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Silahların kullanıldığı kavgada, A.K isimli şahıs ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri A.K'nin öldüğünü belirlerken, polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.
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