Son Dakika Haberleri: Hatay'da silahlı kavga: 1 ölü
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Hatay'da silahlı kavga: 1 ölü

29 dakika önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Hatay'da silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
İzmir Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Silahların kullanıldığı kavgada, A.K isimli şahıs ağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri A.K'nin öldüğünü belirlerken, polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.
Antakya, kavga, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:13 Kaynak: AA
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