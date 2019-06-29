Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı
56 dakika önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:22 Kaynak: AA
'ın İskenderun
ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Barbaros Mahallesi
'nde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada Mustafa K. vurularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Mustafa K. ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
olayla ilgili çalışma başlattı.
Mezuniyetten dönerken otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı
Canan Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti Lideri Akşener'e destek: Kadınlardan daha çok korkuyorlar
THY Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden İlker Aycı seçildi.
Otomobille hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı