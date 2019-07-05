Son Dakika Haberleri: Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı

28 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada 17 yaşındaki Yusuf E. boğazından silahla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunan Yusuf E, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06 Kaynak: AA
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