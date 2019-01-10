Son Dakika Haberleri: Hatay'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Hatay'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

2 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Hatay'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Kocatepe Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada silahların da kullanılması sonucu 2 kişi vurularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan biri ambulansla özel bir hastaneye, diğeri ise İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen bir zanlıyı İskenderun Devlet Hastanesi acil bölümünde gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:19 Kaynak: AA

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