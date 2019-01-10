Hatay'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
2 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kocatepe
Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında kavga çıktı.
Kavgada silahların da kullanılması sonucu 2 kişi vurularak yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan biri ambulansla özel bir hastaneye, diğeri ise İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen bir zanlıyı İskenderun Devlet Hastanesi acil bölümünde gözaltına aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:19 Kaynak: AA
Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketini Açıkladı
MHP'ye Verilen Belediye Sayısı Sorusuna Bahçeli'den Esprili Yanıt: Beşiktaşlı Olduğum İçin Vermediler
ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı
Palu Ailesiyle İlgili AK Parti'den İlk Yorum: RTÜK'ün Üzerine Düşeni Yapması Gerekiyor