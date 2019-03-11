Son Dakika Haberleri: Hatay'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Hatay'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

24 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Hatay'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


İddiaya göre, aralarında husumet bulunan İ.T. ve Y.G. Meydan Mahallesi 505. Sokak'ta karşılaşınca tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda İ.T. ve Y.G. silahla yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:47 Kaynak: AA

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