Hatay'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
24 dakika önce
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Hatay
'ın İskenderun
ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan İ.T. ve Y.G. Meydan Mahallesi
505. Sokak'ta karşılaşınca tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda İ.T. ve Y.G. silahla yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
olayla ilgili çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:47 Kaynak: AA
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