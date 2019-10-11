Son Dakika Haberleri: Hatay'da silahlı kavga: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Hatay'da silahlı kavga: 4 yaralı

Hatay'da silahlı kavga: 4 yaralı

25 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Hatay'da silahlı kavga: 4 yaralı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Doktorlar Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan, silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada, Cihan A, İsmail A, Abidin K. ve Erhan F. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışanların yakalanması için de çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de olay yerine gelerek, incelemede bulundu.

İskenderun, Yenişehir, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:24 Kaynak: AA
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