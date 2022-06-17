Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Numune Evler Mahallesi 'nde çıkan silahlı kavgada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açılması sonucu Muhammet Burak Ö. (25) yaralandı.

Kaynak: AA

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