Hatay'da silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde tüfekle vurulan 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde Nihat D, erkek kardeşine istedikleri Bilem Doğru'nun başka biriyle nişanlandığını öğrendi.

Bunun üzerine genç kızın evine giden Nihat D, burada düğün hazırlığı için bulunan iki ailenin mensuplarına yaşadıkları tartışmanın ardından tüfekle ateş açtı.

Yaralanan 6 kişiden Bilem Doğru olay yerinde, ağabeyi İbrahim Doğru ve nişanlısı Mahmut Afsal ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan Doğru'nun annesi ve babası ile Afsal'ın annesi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Firari Nihat D. ile beraberindeki iki kişinin arandığı öğrenildi.