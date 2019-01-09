Hatay'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Öldü
1 saat önce
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Hatay
'ın merkez Antakya
ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Kanatlı Mahallesi 19 Mayıs
Caddesi'nde yürüyen Ferhat Öter, kimliği henüz belirlenemeyen zanlıların silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Öter, ambulansla kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası saldırganların otomobille kaçtığı iddia edildi.
Bölgede incelemelerde bulunan polis zanlıları arıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:07 Kaynak: AA
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