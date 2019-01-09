Son Dakika Haberleri: Hatay'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Öldü

Hatay'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Öldü

1 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Hatay'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Öldü, System.String[]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kanatlı Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde yürüyen Ferhat Öter, kimliği henüz belirlenemeyen zanlıların silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Öter, ambulansla kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası saldırganların otomobille kaçtığı iddia edildi.

Bölgede incelemelerde bulunan polis zanlıları arıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:07 Kaynak: AA

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