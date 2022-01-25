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Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

25.01.2022 10:23
Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Çaylı Caddesi'nde, Gökhan Altuğ ile husumetlileri S.S. ile T.S. arasında tartışma çıktı.

Kaçarak bir iş yerine sığınan Gökhan Altuğ, dükkana silahla açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altuğ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi
Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi

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Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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