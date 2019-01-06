Hatay'da Şimşekler Geceyi Aydınlattı
45 dakika önce
Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattıHATAY - Hatay'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışların ardından akşam saatlerinde şimşekler geceyi aydınlattı.
Hatay
'da şimşekler geceyi aydınlattı
HATAY - Hatay'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışların ardından akşam saatlerinde şimşekler geceyi aydınlattı. İskenderun
Körfezinden görüntülenen şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
Ağır geçen kış mevsimi Akdeniz
bölgesinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hatay'ın genelinde etkili olan sağanak yağış sırasında İskenderun ilçesinde ortaya çıkan gök gürültülü şimşekler, unutulmaz bir gösteri sundu. Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. Şimşeklerle beraber gelen yıldırım düşmeleri ise şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintilerine neden oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:12 Kaynak: İHA
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