Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı
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Hatay'da art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
Hatay'da art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Hatay'da İskenderun Körfezi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. İskenderun'da gece boyunca etkili olan yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, izleyenlere unutulmaz bir gösteri sundu.
(Ahmet Seher/İHA)
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