Son Dakika Haberleri: Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı
Son Dakika Güncel Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı

Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı

28 dakika önce

Hatay'da art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı, System.String[]

Hatay'da art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Hatay'da İskenderun Körfezi'nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. İskenderun'da gece boyunca etkili olan yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, izleyenlere unutulmaz bir gösteri sundu.

(Ahmet Seher/İHA)

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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