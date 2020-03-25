Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika

Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı
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Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı Hatay'da sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı
HATAY - Hatay'da sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
Belen ve İskenderun ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler görsel bir şölen oluşturdu
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:00 Kaynak: İHA
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