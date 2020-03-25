Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika
Son Dakika Genel Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı - Son Dakika

Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı

6 saat önce

Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı Hatay'da sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı

HATAY - Hatay'da sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Belen ve İskenderun ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler görsel bir şölen oluşturdu

Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı

Hatay, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:00 Kaynak: İHA

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