Hatay'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi - Son Dakika

Hatay'da sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi.



Belen ve İskenderun ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler görsel bir şölen oluşturdu. - HATAY