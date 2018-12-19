Hatay'da Sınır Birliklerine Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki Hatay'a tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu askeri araçlar sevk edildi.
Suriye
sınırındaki Hatay
'a tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu askeri araçlar sevk edildi.
Çeşitli kentlerde konuşlu birliklerden sevk edilen, aralarında tank ve zırhlı araçların da bulunduğu 10 araçlık konvoy, öğle saatlerinde Kırıkhan
ilçesinden geçerek, araçların Suriye sınırı hattındaki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi. - HATAY
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:43 Kaynak: İHA
Başına 1 Milyon 500 Bin Lira Ödül Konulan Terörist, Adliyeye Sevk Edildi
Mardin Kamışlı'daki Teröristlere Zırhlı Nöbet Kulübeleri
ABD'nin Suriye'deki Tüm Askerlerini Çekmeyi Düşündüğü Açıklandı
Son Dakika! ABD Başkanı Trump, ABD Askerinin Suriye'den Neden Çekileceğini Duyurdu