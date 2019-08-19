Hatay'da sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay'da sınır noktalarında görevli birliklere takviye tank ve askeri araç sevkiyatını sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:55 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
), Hatay
'da sınır noktalarında görevli birliklere takviye tank ve askeri araç sevkiyatını sürüyor. Hatay'ın Suriye
sınırına yakın bölgelerine takviye amacı ile gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatı devam ediyor. Konvoyda bulunan tırların üzerinde tank ve çeşitli askeri ekipmanlar ile sevkiyat konvoyu, sınırda konuşlu birliklere intikalini sürdürüyor. Çeşitli birliklerden Hatay'a gelen zırhlı askeri araçların alınan güvenlik önlemleri dahilinde takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.
(İHA)
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