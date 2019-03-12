Son Dakika Haberleri: Hatay'da Sınır İhlali Yapan 8 Suriyeli Yakalandı

Hatay'da Sınır İhlali Yapan 8 Suriyeli Yakalandı

1 saat önce

Hatay'da, hudut birliklerince Narlıca bölgesinde gerçekleştirilen devriye sırasında, sınırı yasa dışı yollarla geçen Suriye uyruklu 5'i kadın 8 kişi yakalandı.

Hatay'da Sınır İhlali Yapan 8 Suriyeli Yakalandı, System.String[]
Hatay'da, hudut birliklerince Narlıca bölgesinde gerçekleştirilen devriye sırasında, sınırı yasa dışı yollarla geçen Suriye uyruklu 5'i kadın 8 kişi yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hudut birlikleri sınır bölgelerindeki etkin kontrollerini sürdürüyor.

Güvenlik güçleri, Suriye sınırında yer alan Hatay'ın Narlıca bölgesinde, dün yaptıkları devriye sırasında, yasa dışı sınır geçişinde bulunan Suriye uyruklu 5'i kadın 8 kişiyi yakaladı.

Yakalanan kişilerin, terör örgütleri ile bağlantılarının olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Narlıca, Suriye, Hatay, Güncel
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