Son Dakika Haberleri: Hatay'da sınırda 35 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Hatay'da sınırda 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Hatay'da sınırda 35 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da sınırda 35 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 35 düzensiz göçmen yakalandı.


Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli grubu durdurdu.


Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 35 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.

Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
5. kattan atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur Ali Babacan'ın partisinin ismi belli oldu iddiası: Akıl ve Bilim Partisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:56:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da sınırda 35 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]