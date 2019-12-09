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Hatay'da sınırda 41 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:18 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, ilçe kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 41 düzensiz göçmen, jandarmaya teslim edildi.
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