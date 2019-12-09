Son Dakika Haberleri: Hatay'da sınırda 41 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'da sınırda 41 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da sınırda 41 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 41 düzensiz göçmen yakalandı.


Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, ilçe kırsalında şüpheli grubu durdurdu.


Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 41 düzensiz göçmen, jandarmaya teslim edildi.

Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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