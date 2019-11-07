Son Dakika Haberleri: Hatay'da sınırda 42 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Hatay'da sınırda 42 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da sınırda 42 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da sınırda 42 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli grubu durdurdu.

Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 45 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.

Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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