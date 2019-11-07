Hatay'da sınırda 42 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:32 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 45 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.
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