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Hatay'da sınırda 59 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 59 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:56 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 59 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 59 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.
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