Son Dakika Haberleri: Hatay'da sınırda 59 düzensiz göçmen yakalandı
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Hatay'da sınırda 59 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay'da sınırda 59 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 59 düzensiz göçmen yakalandı.


Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli grubu durdurdu.


Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 59 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.

Altınözü, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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