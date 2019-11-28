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Hatay'da sınırda 63 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 63 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:30 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 63 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 63 düzensiz göçmen, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.
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