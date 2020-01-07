Hatay'da sınırdaki gelişmeler  değerlendirildi - Son Dakika

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Rusya, Türkiye'ye karşı cihat ilan eden General Hafter'e asker desteği verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Libya ve Suriye krizini ele alacak

Kalın'dan Putin-Esad görüşmesine ilişkin açıklama: Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, bir şey diyemeyiz