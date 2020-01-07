Hatay'da sınırdaki gelişmeler  değerlendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da sınırdaki gelişmeler  değerlendirildi - Son Dakika

Hatay'da sınırdaki gelişmeler  değerlendirildi

6 saat önce

HATAY'da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında, Suriye sınırındaki gelişmeleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hatay'da sınırdaki gelişmeler  değerlendirildi, System.String[]

HATAY'da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında, Suriye sınırındaki gelişmeleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hatay İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı Harun Başıbüyük, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Adnan Zengin, AFAD İyileştirme Daire Genel Başkanı Muhammed Mahmud Ötegen, Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Garnizon Komutan Vekili Albay Hasan Ceylan, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Sg. Kd. Bnb. Oğuz Emre Çiçek ve ilgili kurum il müdürleri katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Suriye sınırındaki son gelişmelerin masa yatırıldığı belirtildi.


Suriye, Hatay, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya, Türkiye'ye karşı cihat ilan eden General Hafter'e asker desteği verdi
Berfin'in yüzünü asitle yakan eski erkek arkadaşına 13,5 yıl hapis cezası verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Libya ve Suriye krizini ele alacak Kalın'dan Putin-Esad görüşmesine ilişkin açıklama: Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur, bir şey diyemeyiz

Son Dakika Haberleri
03:10 İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Irak'taki üssünü balistik füzelerle vurdu - Son Dakika
03:10 İran medyası, ABD'nin Irak'taki üssüne yönelik "ikinci dalga" füze saldırısının başladığını duyurdu. - Son Dakika
03:06 Kasım Süleymani sonrası dönem Washington'da tartışıldı - Son Dakika
03:00 Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, Irak'taki ABD üslerine saldırı konusunda Trump'ın bilgilendirildiğini... - Son Dakika
03:00 Hafter güçlerinin Trablus'un güneyine düzenlediği havan saldırısında 2 çocuk öldü - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
22:53 İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 03:15:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da sınırdaki gelişmeler  değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]