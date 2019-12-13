Hatay'da sis kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da sis kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Hatay'da sis kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yoğun sis nedeniyle 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Hatay'da sis kazası: 4 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yoğun sis nedeniyle 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bir otomobilin de kafa kafaya çarpışan araçlara arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Altınözü kara yolu Enek mevkisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 31 HJ 968 ile 06 BET 163 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Bir başka otomobil de kaza yapan otomobillere arkadan çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza sonrası olay yerinde başka kazaların yaşanmaması adına jandarma ekipleri önlem alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Altınözü, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Afyonkarahisar'daki kazada yürek burkan detay
Alkollü sürücü süratli şekilde viraja girince kanala uçtu Tamirhanede çalışan genç kız, görenleri şaşkınlığa uğratıyor Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon

Son Dakika Haberleri
18:14 Hatay, UNESCO "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na katıldı - Son Dakika Haber
18:06 Üzerine kaya düşen 3 asker yaralandı - Son Dakika Haber
18:05 Alkol satışı cinayetinde savcı müebbet istedi - Son Dakika Haber
18:03 Tekirdağ'da 36 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika Haber
18:01 Sokak ortasında bir şahsı vuran 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haber
17:37 Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığı sonrası ilk fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika Haber
17:37 Çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili yeni iddialar - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 18:18:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da sis kazası: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]