Hatay'da sis nedeniyle kaza: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da sis nedeniyle kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Hatay'da sis nedeniyle kaza: 2 yaralı

6 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hatay'da sis nedeniyle kaza: 2 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Yayladağı- Antakya kara yolunda meydana geldi. Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu Mehmet T. yönetimindeki 01 DEE 15 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak sonucu takla attı. Araçta bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkarttı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırdı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Yayladağı, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
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