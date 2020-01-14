Hatay'da sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitişik Mahallesi'nde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.

Hatay 'ın İskenderun ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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