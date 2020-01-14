Son Dakika › Güncel › Hatay'da sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
Hatay'da sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:54 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitişik Mahallesi'nde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.
Ekipler, sit alanındaki tarihi mezarlarda 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi