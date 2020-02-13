Hatay'da soba zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da soba zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika

Hatay'da soba zehirlenmesi: 1 ölü

6 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Hatay'da soba zehirlenmesi: 1 ölü, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tutlubahçe Mahallesi'nde yaşayan Maha Erdoğan (47) akşam evinde ısınmak için kömür sobası yaktı.


Gün içerisinde Maha Erdoğan'ın evden çıkmadığını fark eden komşuları, kapıyı çalmalarına rağmen ses gelmeyince durumdan şüphelenip kapıyı kırarak içeri girdi.


Erdoğan'ın hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Maha Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesin morguna kaldırıldı. - HATAY

Yayladağı, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:31 Kaynak: İHA
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