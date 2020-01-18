Hatay'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü - Son Dakika

Hatay'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

15 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Hatay'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.

Bekbele Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa (88) ve Esme Güllü (68) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, camını kırarak girdikleri evde Güllü çiftinin salonda hareketsiz yattığını gördü.

Çağırılan 112 Acil Sağlık ekibi, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

İncelemenin ardından Mustafa ve Esme Güllü çiftinin cesedi, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İskenderun, Bekbele, Güllü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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