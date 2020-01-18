Hatay'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü - Son Dakika

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Hatay'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü
15 dakika önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:56 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.
Bekbele Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa (88) ve Esme Güllü (68) çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, camını kırarak girdikleri evde Güllü çiftinin salonda hareketsiz yattığını gördü.
Çağırılan 112 Acil Sağlık ekibi, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
İncelemenin ardından Mustafa ve Esme Güllü çiftinin cesedi, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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