Hatay'da Soğan Yüklü Kamyon Kaza Yaptı: Ölü ve Yaralılar Var - Son Dakika
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Hatay'da Soğan Yüklü Kamyon Kaza Yaptı: Ölü ve Yaralılar Var

14.05.2023 16:42

Hatay'ın Belen ilçesinde soğan yüklü bir kamyon trafik ışıklarında bekleyen çok sayıda aracın arasında daldı. Ölü ve yaralıların olduğu çok sayıda ekibin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde soğan yüklü bir kamyon trafik ışıklarında bekleyen çok sayıda aracın arasında daldı. Ölü ve yaralıların olduğu, çok sayıda ekibin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Kaza, Hatay- Adana istikametinde Belen ilçe merkezinde E 91 karayolu üzerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametine seyir halinde olan soğan yüklü bir kamyon, freninin patlaması sonucu trafik ışıklarında bekleyen araçlara daldı. Çok sayıda aracın çarptığı kamyon yaklaşık 300 metre ilerde önüne aldığı bir araç sayesinde durdu.

Kaza bölgesinde çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Tragger, Belen, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da Soğan Yüklü Kamyon Kaza Yaptı: Ölü ve Yaralılar Var - Son Dakika


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