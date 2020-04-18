Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası caddeler sessizliğe büründü - Son Dakika

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Hatay'da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası caddeler sessizliğe büründü
16 dakika önce
- Hatay'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler sessizliğe büründü Boş sokak ve caddeler havadan drone ile görüntülendi Türkiye genelinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi sonrasında Hatay'da cadde, sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü.
- Hatay'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler sessizliğe büründü
Boş sokak ve caddeler havadan drone ile görüntülendi
HATAY - Türkiye genelinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi sonrasında Hatay'da cadde, sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişler Bakanlığı kararı ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta dün gece yarından itibaren 2 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Yasağın başladığı gecenin sabahında Hatay'da tüm cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kısıtlama sonrasında Hatay'ın Antakya ilçesinin en işlek noktası olan Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi gibi bölgelerde görevli polis ekipleri dışında kimse ortalarda görünmedi.
Ayrıca geçtiğimiz hafta ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Hatay genelinde karara uymayan toplam 479 kişiye 1 milyon 232 bin 849 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:33 Kaynak: İHA
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