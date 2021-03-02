Araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Polis, araç içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek uyuşturucu kullanan 5 şüpheliye 17 bin 490 lira ceza uyguladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil yolu üzerinde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi üzerine bir otomobilde inceleme yaptı.

Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek uyuşturucu kullandığı tespit edilen 5 şüpheliye 17 bin 490 lira ceza uygulandı.

Son Dakika › Güncel › Hatay'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye 17 bin 490 lira ceza kesildi - Son Dakika

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