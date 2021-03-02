Hatay'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 5 kişiye 17 bin 490 lira ceza kesildi - Son Dakika

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek uyuşturucu kullandığı tespit edilen 5 şüpheliye 17 bin 490 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahil yolu üzerinde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi üzerine bir otomobilde inceleme yaptı.
Polis, araç içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek uyuşturucu kullanan 5 şüpheliye 17 bin 490 lira ceza uyguladı.
Araçta yapılan aramada sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.
Kaynak: AA
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