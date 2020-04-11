Hatay'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler sessizliğe büründü - Son Dakika

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Hatay'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler sessizliğe büründü
6 saat önce
Hatay'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler sessizliğe büründü Türkiye genelinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrasında Hatay'da cadde, sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü.
Hatay'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler sessizliğe büründü
HATAY - Türkiye genelinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrasında Hatay'da cadde, sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişler Bakanlığı kararı ile 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta dün gece yarından itibaren 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın başladığı gecenin sabahında Hatay'da tüm cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Yasak sonrasında Hatay'ın Antakya İlçesinin en işlek noktası olan Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi gibi bölgelerde görevli polis ekipleri dışında kimse ortalarda görünmedi.
Boş sokak ve caddeler havadan drone ile de görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:06 Kaynak: İHA
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