Hatay'da sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler sessizliğe büründü - Son Dakika

Türkiye genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrasında Hatay'da cadde, sokaklar ve meydanlar sessizliğe büründü.



Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişler Bakanlığı kararı ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta dün gece yarından itibaren 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın başladığı gecenin sabahında Hatay'da tüm cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Yasak sonrasında Hatay'ın Antakya ilçesinin en işlek noktası olan Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi gibi bölgelerde görevli polis ekipleri dışında kimse ortalarda görünmedi.



Ayrıca geçtiğimiz hafta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında Hatay genelinde karara uymayan toplam 479 kişiye 1 milyon 232 bin 849 Türk Lirası cezai işlem uygulandı. - HATAY