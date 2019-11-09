Son Dakika Haberleri: Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
Son Dakika Güncel Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

7 saat önce

Hatay'da akşam saatlerinde sokakta kaldırımın kenarına bırakılmış bebek bulundu.

Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu, System.String[]

Hatay'da akşam saatlerinde sokakta kaldırımın kenarına bırakılmış bebek bulundu.

Olay, Antakya ilçesi Tarihi Uzun Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meydan Çarşısı diye anılan bölgede kaldırımın kenarında bulunan bebeği görenler durumu polise bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bebek ambulansla Hatay Devlet Hastanesine götürüldü. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis bebeği kimin bıraktığını öğrenmek için çalışma başlattı.

(Mehmet Bayrak/İHA)

Antakya, Polis, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
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