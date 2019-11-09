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Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

6 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kaldırım kenarına terk edilmiş bebek bulundu.

Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu, System.String[]

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kaldırım kenarına terk edilmiş bebek bulundu.

Meydan Çarşısı'nda bir dükkanın önünde kaldırım kenarına bırakılmış bebeği fark eden esnaf, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yeni doğduğu değerlendirilen bebeği, kontrollerin ardından Hatay Devlet Hastanesine götürdü.

Antakya, Polis, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
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