Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi - Son Dakika
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Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi

13.03.2022 21:08

Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 tane sokak köpeği bir vatandaşa ait kümese girerek tavukları telef etti.

Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 tane sokak köpeği bir vatandaşa ait kümese girerek tavukları telef etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet mahallesinde bulunan vatandaşın kümesine 2 tane sokak köpeği girdi. Kümese giren sokak köpekleri 9 tavuğu öldürdü.

O anlar kümese yakın bulunanlar bir evden cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi
Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi
Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi

YORUMLAR
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Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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