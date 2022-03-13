Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi - Son Dakika

Hatay'da sokak köpeklerinin kümese saldırdığı anlar böyle görüntülendi
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 tane sokak köpeği bir vatandaşa ait kümese girerek tavukları telef etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet mahallesinde bulunan vatandaşın kümesine 2 tane sokak köpeği girdi. Kümese giren sokak köpekleri 9 tavuğu öldürdü.
O anlar kümese yakın bulunanlar bir evden cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
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