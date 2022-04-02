Hatay'da sokak lambası çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da sokak lambası çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

02.04.2022 11:42
Hatay'da sokak lambası çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik direklerinden sokak lambası ve izolatör çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik direklerinden sokak lambası ve izolatör çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gülderen Mahallesi'nde elektrik direklerine çıkan 3 kişinin hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler R.Ç, A.S. ve H.Ç'yi suçüstü yakaladı.

Olay yerinde elektrik direklerinden sökülen sokak aydınlatma lambası ve 3 izolatör ele geçirildi.

Malzemeler elektrik dağıtım şirketi yetkililerine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilecekleri bildirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da sokak lambası çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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