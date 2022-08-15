Hatay'da 2 haftada 49 kilogram esrar ele geçirildi

Hatay'da, son 2 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 49 kilogram esrar ve 28 bin 723 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 1-14 Ağustos'ta 37 adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerin, 49 kilogram esrar ve 28 bin 723 kök Hint keneviri ele geçirdiği operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.
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