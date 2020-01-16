Hatay'da sosyal medyada tartıştığı genci darbeden kişi yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, sosyal medyada tartıştığı genci darp ve tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, M.Ç, sosyal medyada tartıştığı 16 yaşındaki M.İ.U'yu barışmak için bir kafeye çağırdı. Burada M.İ.U'yu darbederek bıçaklamakla tehdit eden M.Ç, o anları da cep telefonuyla bir arkadaşına kaydettirerek sosyal medyada paylaştı.

Olayı öğrenen ve görüntüleri izleyen ailenin şikayeti üzerine M.Ç, gözaltına alındı.

"En ağır şekilde yargılanmasını istiyorum"

M.İ.U'nun annesi Fethiye U, Odabaşı Mahallesi'ndeki evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay günü oğlunun yüzünde parmak izi gördüğünü, ne olduğunu sorduğunda konuyu geçiştirdiğini söyledi.

Daha sonra mesaj gelmesi üzerine oğlunun ağlamaya başladığını, odasına kapandığını ve yemek dahi yemediğini belirten Fethiye U, "Eşim telefonunu istedi, baktık görüntüyü atmışlar kendisine. 'Nasıl dayak yemişsin' gibi rencide edici sözler yazmışlar. Görünce kanımız dondu, ne diyeceğimi bilmiyorum çok üzüldüm." diye konuştu.

M.Ç. hakkında şikayette bulunduklarını kaydeden anne, "Bir anne olarak en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Bu herkese örnek olsun, kimsenin evladı sokakta büyümedi. Oğlum olaydan sonra psikolojik tedavi gördü." dedi.

M.İ.U. ise kendisini darbeden kişinin arkadaşı olduğunu ve sosyal medya üzerinde bir tartışma yaşadıklarını, ardından kendisini dışarı çağırıp kahve içtiklerini aktardı.

Daha sonra M.Ç'nin kendisini bir dükkana götürüp vurmaya başladığını anlatan M.İ.U, arkadaşından şikayetçi olduğunu dile getirdi.