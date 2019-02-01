Son Dakika Haberleri: Hatay'da Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

Hatay'da Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama

59 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Hatay'da Sosyal Medyada Terör Propagandasına Tutuklama, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/ PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.


İskenderun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptığı iddiasıyla D.A'yı gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.A tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:57 Kaynak: AA

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