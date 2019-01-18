Hatay'da 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde hayata geçirilen "Sosyal medyadan sosyal meydana" projesi kapsamında Hatay'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde hayata geçirilen "Sosyal medyadan sosyal meydana" projesi kapsamında Hatay'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.





İskenderun Gençlik Merkezi organizesinde gönüllü gençler İskenderun, Belen ve Arsuz'un kırsal bölgelerinde yer alan okulların öğrencilerine kitap hediye etti.



Proje kapsamında kırsal bölgelerdeki öğrencilerle oyunlar oynayan gönüllüler, sosyal medyada zaman geçirmek yerine ilkokul öğrencilerini mutlu etmek için çaba harcadı.



İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, projenin 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçtiğini söyledi.



Tüm ekip arkadaşlarına teşekkürlerini ifade eden Keskin, "Bizler her zaman köy okullarındaki çocuklarımızın imkansızlıklarını gidermek, onlara belki de hiç yaşamadıkları ve unutamayacakları anlar yaşatmak için çalışıyoruz. Bu etkinliğimizde sosyal medyada fazla zaman geçiren gönüllü gençlerimizi miniklerimizle buluşturduk ki biraz da olsa teknoloji olmadan da güzel zamanlar yaşayabileceklerini fark etsinler. Bu sırada da miniklerimizi de mutlu etmiş olduk, şu durum bizim için çifte bayram sayılır." diye konuştu.

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