Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlamaları başladı
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Hatay'da "St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde tören düzenlendi.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:38 Kaynak: İHA
'da "St. Pierre Aziz Petrus
ve Pavlus Bayramı" kutlamaları kapsamında Antakya
Ortodoks Kilisesi'nde tören düzenlendi.
St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı nedeniyle Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Beyrut
Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyel'in yönettiği ayinde dualar okundu. Hristiyan vatandaşlar dilekte bulunurken, ayin sonunda kilise bahçesinde kokteyl verildi. - HATAY
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